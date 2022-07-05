Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

Ежедневно между Крымом и Херсонской областью перевозят 150 человек в обе стороны.

- Более 150 пассажиров перевозят в день автобусы из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области и обратно. Регулярным автобусным сообщением между Крымом и Херсоном, Херсонской, Запорожской областями с начала открытия сообщения воспользовались около 500 пассажиров, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Министерства транспорта Республики Крым.

Ранее сообщалось, что с марта 2022 года через государственную границу Российской Федерации на севере Крыма пропущено свыше 540 тысяч лиц и более 177 тысяч транспортных средств.

Напомним также, в Крыму на границе с Херсонской областью открыли два новых досмотровых комплекса. Третий в настоящий момент готовится к подключению.

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