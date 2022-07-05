В Симферополе 6 июля частично отключат свет на 5 улицах

Фото: архив КП

6 июля в Симферополе из-за ремонтных работ на несколько часов исчезнет электричество на 5 улицах. Отключение не будет тотальным – свет пропадет лишь в отдельных зданиях с 8 утра до 5 вечера.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Мате Залки, 7-7к, 17, 17а, 19а, 21а, 23, 23а, 25-29; Чапаева, 2а; Целинная, 24-74, 29-71; Димитрова, 38-74, 33-73; Севастопольская, 250а

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