Погода на 6 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: сухо и жарко

В Крыму жаркий летний день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в центральных и восточных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 30...32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 29…31°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+29°, северо-восточный ветер 4-10 м/с. Ясно.

В Евпатории +22…+31°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Керчи +24…+27 °, северо-восточный ветер 5-10 м/с. Ясно.

В Феодосии +23 …+29°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +23…+27°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +23…+30°, скорость восточного ветра 2-7 м/с. Ясно.

В Армянске +24 …+30°, скорость восточного ветра 2-8 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +21…+23°.

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