В Севастополе в Южном пригороде Херсонеса раскопали две гробницы II века нашей эры

Фото: пресс-служба фонда «Моя история»

В Севастополе во время археологических раскопок в южном пригороде Херсонеса была найдена уникальная гробница с памятниками II века нашей эры. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Моя история».

Фото: пресс-служба фонда «Моя история»

Напомним, в середине июня была обнаружена первую часть погребального комплекса - стела с изображением почетного гражданина Херсонеса. Однако археологи не оставляли надежды найти и само захоронение, что в результате и произошло.

Фото: пресс-служба фонда «Моя история»

- Археологи Южного пригорода Херсонеса сделали одну из самых уникальных находок за всю экспедицию. Найден погребальный комплекс с памятниками. Памятник Аристона - плитовая гробница. Состоит из трех частей - надгробной стелы, базы под стелу и пьедестала, - говорится в сообщении.

На прямоугольной плите из мрамора (стеле) изображен немолодой мужчина в гиматии (верхней одежде в виде прямоугольного куска ткани). В левой руке он держит свиток, что свидетельствует о его высоком государственном положении. Изученная специалистами надпись под фронтоном гласит: «Аристон, сын Аристона. Прощай».

Фото: пресс-служба фонда «Моя история»

Также в ходе раскопок археологи обнаружили гробницу 18-летней девушки Аннионы. Она тоже состоит из трех частей - пьедестала, базы с пазом под стелу и самой стелы, на которой изображена юная женщина в гиматии, покрывающим и голову. Под фронтоном надпись: «Аннион, дочь Эсхина, сына Героида, 18 лет. Прощай».

Кроме того, найдена гробница-колумбарий (хранилище урн с прахом умерших после кремации). Он состоит из известняковых блоков 6,45 на 4,5 метра. Внутри нашли 14 ниш для урн с прахом.

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