«Код богатства и удачи»: севастополец продает сторублевую купюру за 36 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Севастополец продает сторублевую купюру за 36 тысяч рублей. На популярном сервисе «Авито» указано, что у сторублевки уникальный серийный номер, который приносит удачу.

Итак, серийный номер у купюры - 888 1 333. Автор объявления расписал все положительные значения чисел, которые убеждают будущего владельца в необходимости такой покупки.

- Число 3 означает наличие явных или скрытых талантов и неординарных способностей. Число 888 означает, что вы придете к финансовому изобилию. Поскольку 888 – число богатства и процветания, это означает, что любые ваши заботы о деньгах или о том, как свести концы с концами, скоро закончатся. Хотя счастье не в деньгах, вы сможете немного успокоиться, когда в вашу жизнь войдет богатство, - рассказывает продавец.

Фото: Avito.ru

Не осталось без внимания и число 333. По словам автора объявления, оно является «своеобразным Абсолютом» и отвечает за «составляющие любви». А еще это число волшебным образом побуждает к «хорошим поступкам и наделяет великолепной интуицией».

- Таким образом, данная купюра обладает комбинацией чисел, дающих энергию, которая привлекает богатство и удачу в любви, - считает продавец.

Сумму, конечно, за уникальную купюру, приносящую удачу, владелец запросил немалую - не меньше 36 тысяч рублей.