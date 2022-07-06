Появились 5 атмосферных фото красавицы Ялты в июле 2022

Набережная Ялты. Фото: Алекс Кедми/VK

Ялта на Южном берегу Крым, как магнит притягивает к себе внимание отдыхающих.

Часовня на набережной Ялты. Фото: Алекс Кедми/VK

Главная достопримечательность города и основная променадная зона – это великолепная набережная, носящая имя вождя мирового пролетариата. Именно здесь можно ощутить туристический «пульс» курорта.

Прибрежная зона. Фото: Алекс Кедми/VK

Здесь достаточно много отдыхающих, в чем можно убедиться, посмотрев работы Алекса Кедми - талантливый фотограф щедро радует своими яркими и атмосферными работами пользователей соцсети, выкладывая снимки на своей странице.

На курорте многолюдно. Фото: Алекс Кедми/VK

- Июльский вечер в Ялте, - так назвал свой фотосет автор.

Город счастья, несмотря на закрытый аэропорт в Симферополе, не скучает этим летом.

Маяк. Фото: Алекс Кедми/VK

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