Появились 5 атмосферных фото красавицы Ялты в июле 2022

Набережная Ялты. Фото: Алекс Кедми/VK
Ялта на Южном берегу Крым, как магнит притягивает к себе внимание отдыхающих.
Часовня на набережной Ялты. Фото: Алекс Кедми/VK
Главная достопримечательность города и основная променадная зона – это великолепная набережная, носящая имя вождя мирового пролетариата. Именно здесь можно ощутить туристический «пульс» курорта.
Прибрежная зона. Фото: Алекс Кедми/VK
Здесь достаточно много отдыхающих, в чем можно убедиться, посмотрев работы Алекса Кедми - талантливый фотограф щедро радует своими яркими и атмосферными работами пользователей соцсети, выкладывая снимки на своей странице.
На курорте многолюдно. Фото: Алекс Кедми/VK
- Июльский вечер в Ялте, - так назвал свой фотосет автор.
Город счастья, несмотря на закрытый аэропорт в Симферополе, не скучает этим летом.
Маяк. Фото: Алекс Кедми/VK
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