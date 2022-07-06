Симферопольский роддом №2 больше не будут перепрофилировать под ковидный госпиталь

Родильный дом №2 может гарантировать своим пациентам максимальную безопасность Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии коронавируса Симферопольский клинический родильный дом №2 три раза перепрофилировали в ковидный госпиталь. Однако в настоящее время он работает в обычном режиме, а его сотрудники гарантируют пациентам максимальную безопасность.

За последний месяц в роддоме появились на свет три двойни. Медучреждение готовится занять лидирующую позицию в рейтинге родильных домов Крыма.

- Тем, кто хочет родить в самом лучшем родильному доме в Крыму, я могу гарантировать - мы больше не закроемся под ковид, 99,9%, - заявил главврач медицинского учреждения Илья Глазков в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, в республиканском Минздраве приняли решение, что теперь койки для инфицированных коронавирусом будут разворачиваться на территории седьмой горбольницы.

Также в роддоме сохранилась возможность партнерских родов. Для этого отцу необходимо пройти экспресс-тест на COVID-19, что можно сделать прямо в медучреждении.

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