С начала лета в детские сады Симферополя выдано 4 474 направления

Почти пять тысяч направлений выдано в детсады Симферополя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период с 1 июня по 1 июля 2022 года в детский сады Симферополя было выдано 4 474 направления, 1 064 из них - детям в возрасте от 4 до 7 лет. Об этом сообщила заместитель главы администрации - начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.

- Приоритет составляют места в специализированных группах. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия работает в течение всего года. Специалисты обследуют детей на предмет необходимости в получении коррекционного дошкольного образования, - сообщила Сухина.

До 31 августа специальная комиссия продолжит комплектование дошкольных образовательных учреждений города. Кроме того, комиссия ежедневно работает с заявками руководителей о наличии свободных мест, информируя об этом граждан. По состоянию на 1 июля в детсадах крымской столицы имелось 559 свободных мест.

Ранее сообщалось, что симферопольский детсад «Березка» признан одним из лучших в России в 2022 году. Коллектив продемонстрировал свои достижения, показав результаты работы с воспитанниками и совместной деятельности с родителями.

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