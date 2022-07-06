В Крыму изменили движение электричек на 8 июля

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании сообщили:

- В связи с производством ремонтно-путевых работ 8 июля изменяется расписание поездов.

График движения на 8 июля. Фото скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

В официальной информации идет речь о маршрутах, которые проходят через станцию Мекензиевы Горы, которая находится на территории города-героя Севастополя.

Полное расписание движения электричек по Крымскому полуострову можно посмотреть, пройдя по этой ссылке или в приложении «В путь – билеты на электрички!».

«Горячая линия» ЮППК: 8 (978) 978-39-39 или 8 (800) 506-00-20.

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