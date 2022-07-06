Крымчан ждет знойная среда: температура воздуха прогреется до +32 градусов

Фото: Новый Свет Крым/ВКонтакте

В среду жителей Крыма ожидает знойная жара, воздух в некоторых районах полуострова прогреется до +32 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В Симферополе 6 июля ожидается переменная облачность. Дождей не предвидится. Ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 15-17 градусов, днем будет жарко - от 30 до 32 градусов.

В Севастополе 6 июля малооблачно, ветер ночью северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, днем западный от 5 до 10 метров в секунду. Ночью температура не опустится ниже 19 градусов, днем составит 29-31 градус.

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