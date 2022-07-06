В кранах сельчан вновь появилась вода. Фото: pexels.com

Водоснабжение села Перевальное под Симферополем восстановлено, сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

- На протяжении нескольких дней специалистами проводились работы по очистке водозаборов и каптажа. Вчера вечером был полностью очищен трубопровод и запущена система. Уже сегодня вода поступила в дома жителей села Перевальное, - сообщил Кратюк.

Напомним, 26-27 июня на Крым обрушились мощные ливни, что привело к затоплениям в некоторых районах полуострова. Одним из наиболее пострадавших оказался Симферопольский район. После схода «высокой» воды работа источника Курлюк-Су в Добровской долине была нарушена, в результате жители села Перевальное остались без воды. Сегодня, 6 июля, водоснабжение населенного пункта было возобновлено.

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