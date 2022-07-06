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Общество6 июля 2022 7:55

Поле потопа на набережной Салгира в Симферополе восстановят растения

Высаженные в прошлом году деревья посмывало и поломало
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе после подтопления набережной Салгира намерены восстановить зеленый фонд. Для этих целей будут задействованы все силы коммунальщиков.

- Уровень воды был такой, что вновь посажанные деревья, высаженные нами в прошлом году, посмывало и поломало. Что можно восстанавливаем, ставим на растяжки, убираем, - цитирует КИА директора МБУ «Город» Антона Гумена.

Также, по его словам, в надлежащие состояние приведут и русло реки. Его расчистят от мусора и наносов грунта.

Ранее сообщалось, что саму набережную Салгира восстановят за две недели. В порядок планируют привести плиточное покрытие и гранитные парапеты, также проведут посыпку дорожек.

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