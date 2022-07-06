Фото: Денис Кратюк/Telegram

Под Симферополем в результате потопа утонули 14 машин. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

- 14 машин утонули в Симферопольском районе вследствие обильных осадков и подтопления территорий. По данному факту будет проведена отдельная экспертная работа. По каждому случаю планируем встречаться с собственниками автомобилей. Будут приняты решения по вопросу компенсации ущерба автомобилистам, - написал Кратюк в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что крымчане, чье имущество пострадало при потопе, получат компенсации. Финансовая помощь предусматривает выплаты в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Подробную информацию о порядке предоставления документов можно получить на официальном сайте администрации Симферополя.

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