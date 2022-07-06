В Севастополе девушка за рулем иномарки сбила 66-летнюю пенсионерку на «зебре»

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В Севастополе 6 июля девушка за рулем автомобиля «Хендай» сбила 66-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщила замруководителя пресс-службы УМВД России по г. Севастополю Мария Точилина.

Инцидент произошел в районе проспекта Генерала Острякова в 09.50 утра.

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

- Девушка 1986 года рождения, управляя автомобилем «Хендай», не уступила дорогу пешеходу и совершила наезд на женщину 1956 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта, - говорится в сообщении.

В результате ДТП пожилая женщина получила травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Евпаторией пострадали три человека, в том числе ребенок. Их доставили в больницу.

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