«Крымская газета» 6 июля отмечает свое 88-летие

Фото: "Крымская газета"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил «Крымскую газету» с 88-летием, которое издание отмечает 6 июля.

- «Крымская газета» - одно из ведущих печатных СМИ нашей республики, она пользуется заслуженным уважением и доверием читателей. Это результат грамотной редакционной политики, профессионализма журналистов и всех сотрудников, - цитирует «Крымская газета» Аксенова.

Он отметил, что материалы СМИ имеют особый творческий подход, отличаются объективностью и твердой гражданской позицией. Глава республики также пожелал сотрудникам газеты благополучия и успехов в творческой сфере.

Ранее КП-Крым писала, что на День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в Симферополе запланированы праздничные мероприятия. В парке имени Гагарина будет работать девять тематических площадок. Также развлечения ждут посетителей Детского парка. Для удобства «Комсомолка» собрала всю информацию о предстоящих мероприятиях здесь.

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