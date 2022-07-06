В МЧС рассказали подробности ДТП под Евпаторией, которое произошло 5 июля

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вчера на улице Черноморское шоссе под Евпаторией произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Volkswagen» и «ВАЗ 2112». Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, информация об инциденте поступила спасателям в 12.39.

Напомним, ранее было известно о трех пострадавших, среди которых один ребенок. Авария случилась на подъезде к городу в районе Межквартального проезда. При повороте налево водитель «ВАЗ 2112» не пропустил «Volkswagen», который двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение.

- Всего в результате происшествия пострадало шесть человек, с различными травмами они были доставлены в Евпаторийскую городскую больницу. Кроме того, сотрудниками МЧС были приняты дополнительные противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП, - говорится в сообщении.

Уточняется, что первую помощь оказали пассажирке автомобиля «ВАЗ». Спасатели наложили ей воротник Шанца, а также помогли доставить к автомобилю скорой помощи.

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