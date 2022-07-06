От симферопольцев поступило 436 заявлений на получение компенсации после потопа

Крымчане, чье имущество пострадало при потопе, получат компенсации Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 5 июля поступило от жителей крымской столицы поступило 436 заявлений на получение компенсации за утраченное имущество во время потопа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

- Для получения выплаты граждане, пострадавшие вследствие чрезвычайной ситуации, должны обратиться с заявлением в Департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферополя (бул. Франко, 25), - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Симферополем в результате потопа утонули 14 машин. В настоящее время решается вопрос о выплате компенсаций владельцам пострадавших автомобилей.

Напомним, что финансовая помощь предусматривает выплаты в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Подробную информацию о порядке предоставления документов можно получить на официальном сайте администрации Симферополя.

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