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Экономика6 июля 2022 11:42

От симферопольцев поступило 436 заявлений на получение компенсации после потопа

Финансовая помощь предусмотрена для тех, чье имущество пострадало от паводков
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Крымчане, чье имущество пострадало при потопе, получат компенсации

Крымчане, чье имущество пострадало при потопе, получат компенсации

Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 5 июля поступило от жителей крымской столицы поступило 436 заявлений на получение компенсации за утраченное имущество во время потопа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

- Для получения выплаты граждане, пострадавшие вследствие чрезвычайной ситуации, должны обратиться с заявлением в Департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферополя (бул. Франко, 25), - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Симферополем в результате потопа утонули 14 машин. В настоящее время решается вопрос о выплате компенсаций владельцам пострадавших автомобилей.

Напомним, что финансовая помощь предусматривает выплаты в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Подробную информацию о порядке предоставления документов можно получить на официальном сайте администрации Симферополя.

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