Студент крымского вуза выиграл миллион на стартап

Разработанное приложение рассчитано на туристов с личным транспортом. Фото: КФУ им. Вернадского

Студенты КФУ победили во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап». Как сообщили в пресс-службе вуза, Александр Зоря вместе с абитуриентами Анатолием Зоря и Всеволодом Радомским смогли разработать мобильное приложение для автовладельцев и автосервисов и выиграли миллион рублей на его реализацию.

Разработанное приложение рассчитано на туристов с личным транспортом. Оно поможет водителям ориентироваться, а автосервисам найдет новых клиентов.

- К делу мы подошли серьезно: исследовали рынок, получили рекомендации от экспертов в соответствующем бизнесе, составили финансовый план. В связи с последними изменениями на рынке, мы уделим особое внимание поддержке владельцев иностранных автомобилей – по части обслуживания и замены запчастей, – поделился Александр Зоря.

Приложение получило рабочее название «Крым-Авто-Сервис». Оно будет поддерживаться во всех операционных системах, а скачать его можно будет абсолютно бесплатно.

- Однако для автосервисов оно будет доступно по платной подписке. Сейчас планируют начать разработку, а тестовую версию запустят через год.