Улицу Пролетарскую в Симферополе начнут перекрывать на следующей неделе

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Улицу Пролетарскую в центре Симферополя начнут перекрывать со следующей недели на время ремонта. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе совещания по проблемным вопросам Судака.

- В Симферополе улицу Пролетарскую планируем закрыть с 10 июля. Все пронизано сетями. Там будет автомобильная пробка, - сообщил Аксенов.

По его словам, ремонт дорожного покрытия необходимо проводить в ночное время суток, а также сдвинуть сроки завершения работ.

- До 1 декабря делать Пролетарскую - не пойдет. Надо мобилизоваться, - добавил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по рухнувшему мосту в центре Симферополя планируют возобновить в субботу, 9 июля. Дорожное полотно на объекте уже восстановлено. Также были укреплены подпорные конструкции, основание и колонны, проведены берегоукрепительные работы. Пролеты моста в результате потопа не пострадали, поэтому никаких дополнительных ремонтных работ не требуется.

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