В Крыму после сильных ливней пострадали более 220 объектов дорожной инфраструктуры

Около 220 объектов дорожной инфраструктуры в Крыму необходимо восстанавливать после обильных дождей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 220 объектов дорожной инфраструктуры пострадали после сильных дождей в Крыму. Об этом сообщил и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко на совещании в Судаке.

- На данный момент на территории республики 223 объекта дорожной инфраструктуры, которые пострадали: это и дороги, и мостовые сооружения, и перепускные трубы под дорогами, - сообщил Лукашенко.

По его словам, в настоящее время специальная комиссия делает объезды, обследуя пострадавшие объекты и формируя соответствующие акты. По планам, в пятницу будет названа сумма, необходимая для восстановления этих объектов.

Также, по его словам, те работы, которые можно выполнить в рамках содержания дорог, уже проводятся силами «Крымавтодора» и других подрядчиков.

Ранее сообщалось, что улицу Пролетарскую в Симферополе начнут перекрывать на следующей неделе для проведения ремонта дорожного полотна. Приводить в порядок покрытие намерены в ночное время суток.

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