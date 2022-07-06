Под суд пойдут «кредитные» мошенники, обманувшие крымчан на 900 тысяч рублей

В Крыму мошенники обманули граждан на 900 тысяч рубелей, предлагая оформить в кредит дорогостоящие товары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе будут судить пятерых мошенников, обманувших крымчан почти на один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В 2021 году один из обвиняемых создал и возглавил организованную группу, к участию в которой привлек своих знакомых. Мужчины обещали потерпевшим предоставить займы в кредитной организации, находящейся в стадии ликвидации, без необходимости дальнейшего возврата денежных средств, - говорится в сообщении.

Мошенники предлагали крымчанам оформить кредит на недешевые товары, однако денег по договорам займа пострадавшие так и не увидели. В результате злоумышленники завладели оформленным в кредит имуществом на сумму 900 тысяч рублей. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что всего пострадали 18 человек. Дело было передано в суд.

Ранее сообщалось, что у жителя Керчи из машины стащили 1,5 миллиона рублей, пока он распивал рядом алкоголь. Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый приезжий гражданин.

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