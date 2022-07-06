В Голубую бухту Севастополя начали сливать фекалии

По некоторым версиям, главной причиной слива канализационных отходов в море стало частичное разрушение крышки сбросного коллектора Фото: Архив "КП"

После того, как по всей территории полуострова прошли сильные ливни, в очередной раз пострадала Голубая бухта в Севастополе. В тот момент, когда по всему городу разливались реки дождевой воды, там можно было увидеть мощный поток коричневого цвета и неприятного запаха. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Севастопольцы в один голос твердят, что подобная ситуация происходит в бухте не в первый раз. На пляже часто происходит «фекализация», но никто до сих пор так и не исправил ситуацию.

- Да здравствует, курортный сезон! Встречаем очень гостеприимно, - шутят в комментариях под постом местные.

- Ужас, я подобное еще год назад в Голубой бухте видела, - вспоминают другие.

- А я помню, как лет семь назад это место было идеально чистым. И что сейчас?

По некоторым версиям, главной причиной слива канализационных отходов в море стало частичное разрушение крышки сбросного коллектора. Но полностью устранить проблему в ближайшее время не удастся, так как на нем построен жилой дом, сообщили в Черноморо-азовском морском управлении Росприроднадзора телеканалу «Первому Севастопольскому».