Погода на 7 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +22 …+23°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и восточных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18°, днем 31...33°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло до 32°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+29°, восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.

В Евпатории +23…+31°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.

В Керчи +23 …+27 °, северо-восточный ветер 7-11 м/с. Ясно.

В Феодосии +23 …+27°, юго-восточный ветер 7-11 м/с. Ясно.

В Черноморском +24…+28°, северо-восточного ветра 5-14 м/с. Ясно.

В Джанкое +21…+31°, скорость восточного ветра 2-7 м/с. Ясно.

В Армянске +23 …+29°, скорость восточного ветра 4-10 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +22 …+23°.

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