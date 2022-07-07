Москвичка обокрала туриста в Ялте на 65 тысяч рублей, пока тот спал

Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

Курортный роман в Ялте для туриста из Смоленска закончился пропажей крупной суммы денег, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

39-летний гость города познакомился время отдыха с девушкой и решил пригласить ее к себе. Наутро гостьи в номере уже не было, а в месте с ней с карты горе-романтика пропали 65 тысяч рублей. Не раздумывая, мужчина обратился в полицию. Воровку быстро нашли, ей оказалась 31-летняя москвичка.

- Как выяснилось, пока ее знакомый спал, она зашла в мобильное приложение банка, установленное на его телефоне, и осуществила перевод денежных средств с его личного счета на другую карту, - сообщили в пресс-службе МВД.

Теперь девушке грозит шесть лет колонии.

Ранее сообщалось, что у керчанина из машины стащили 1,5 миллиона рублей, пока он распивал рядом алкоголь. Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый приезжий гражданин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50