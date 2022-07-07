В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на утро 7 июля в Республике Крым выявили 31 случай новой коронавирусной инфекции, 184 127 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 114 человек, - говорится в сообщении.

Также за истекшие 24 часа в республике выздоровели от COVID-19 26 человек, 176 920 - с начала пандемии.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое коронавирусом заболели 4 человека, 85 107 - с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 2 человека. Выписаны 5 пациентов, - говорится в сообщении.

В настоящий момент в больницах Севастополя находятся 49 пациентов, 29 из них - с подтвержденным COVID-19. Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер 1 человек в возрасте 80 лет.

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