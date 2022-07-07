В Центральном музее Тавриды в Симферополе отремонтируют кровлю за 15 млн рублей

Центральный музей Тавриды. Фото: yandex.ru

В Центральном музее Тавриды в Симферополе намерены произвести полную замену кровельного покрытия.

- Ремонтные работы начались по плану министерства культуры. Будет произведен капитальный ремонт кровли с полной заменой деревянных конструкций и металлического покрытия, - цитирует «Крым 24» директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина.

По его словам, на эти цели потребуется 15 миллионов рублей, которые уже выделили из республиканского бюджета. Он также отметил, что в перспективе еще много идей, однако в приоритете находится ремонт крыши. Работы планируют завершить к следующему году.

Ранее сообщалось, что а Ялте планируют полностью реконструировать ливневую канализацию. Глава местной администрации не отрицает, что на полное обновление системы может уйти несколько лет.

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