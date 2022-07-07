В Симферополе рецидивисты сняли с украденной карты 70 тысяч рублей

Злоумышленники успели потратить все похищенные средства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Симферополе задержали двоих ранее судимых местных жителей, похитивших у 37-летней гражданки банковскую карту. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, злоумышленники сняли с нее 70 тысяч рублей.

- Задержанные во всем сознались и рассказали, что банковскую карту они похитили, когда находились в квартире потерпевшей. Так как, похищенное средство оплаты хранилось у заявительницы вместе с паролем, они с легкостью снимали денежные средства в ближайших банкоматах города, - говорится в сообщении.

Все средства грабители успели потратить. На них завели уголовное дело, теперь им грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что москвичка обокрала туриста в Ялте на 65 тысяч рублей, пока тот спал. Наутро девушки в номере не оказалось, а в месте с ней и крупной суммы денег.

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