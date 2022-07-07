Суд в Крыму рассмотрит дело о преступлениях румынских оккупантов на полуострове в годы войны

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Суд в Крыму рассмотрит дело о преступлениях румынских оккупантов на полуострове в годы Великой Отечественной войны. Об этом у себя в telegram написал спикер парламента республики Владимир Константинов.

- На очереди - процесс, который вынесет вердикт по поводу румынских оккупантов, - написал Константинов.

Напомним, сегодня, 7 июля, Верховный суд Крыма признал геноцидом преступления во время оккупации полуострова в годы войны. В ходе нескольких судебных заседаний выступили заинтересованные лица, эксперты, очевидцы событий (самому старшему из них исполнилось 90 лет) и родственники погибших в ходе войны. Также были исследованы письменные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении граждан СССР нацистскими военными преступниками в годы ВОВ.

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