Появилось видео задержания военкома Крыма Юрия Лымаря, которого подозревают во взятках

Фото: скриншот из видео/пресс-служба УФСБ

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю показало видео задержания военкома Крыма Юрия Лымаря, которого подозревают во взятках.

7 июля в его рабочем кабинете полковника прошел обыск. Ранее КП-Крым подтвердили информацию о возбуждении двух уголовных дел по статьям о превышении должностных полномочий и о взятке. Их расследованием занимается УФСБ по Южному военному округу совместно с военно-следственным отделом ВСУ СК по Черноморскому флоту.

- Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до восьми лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УФСБ.

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