Погода на 8 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

В Крыму в разгаре купальный сезон. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и восточных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- Сохранится жаркая погода, но в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с Температура воздуха ночью 16...18°, днем 30...32°.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +24…+28°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +22…+30°, восточный ветер 4-10 м/с. Ясно.

В Керчи +23 …+26 °, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +23 …+26°, юго-восточный ветер 7-11 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +23…+27°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +22…+31°, скорость восточного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +22 …+29°, скорость восточного ветра 5-9 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+24°.

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