Культурный бар «Айвазовский» приглашает на коктейльный вечер

Фото: Mriya Resort & SPA

8 июля в культурном баре «Айвазовский», который находится внутри ресторана «Черное море by Mriya» в г. Ялта состоится «Вечер мариниста». 5 картин знаменитых живописцев найдут свое воплощение в авторских коктейлях от барменов.

Культурный бар «Айвазовский» открыли внутри обновленного ресторана «Черное море by Mriya» от курорта Mriya Resort & SPA на набережной города Ялта. Бар вдохновлен творчеством знаменитого художника Ивана Айвазовского.

8 июля пройдет вечер с атмосферным диджей-сетом, фотографом и приятными разговорами об искусстве. Гости вспомнят картины знаменитых художников-маринистов и попробуют коктейли, которые вдохновлены их работами. Картина Боголюбова «Палермо» зазвучит кисло-сладкими нотами цитрусовых; работа Лагорио «Батум» воплотится в ярком вкусе грузинских абрикосов, пряностей и вина; богатая на контрасты картина Афремова «Касание горизонта» навеяла на создание коктейля из двух текстур; яркую картину волнующегося моря Дмитриева «Маяк и солнце» раскрыли через горько-сладкие ноты с фруктовым послевкусием; коктейль по картине Рылова «В голубом просторе» передаст дух романтизма морского пейзажа благодаря свежести и цветочным нотам.

С 10 июля в ресторане «Черное море by Mriya» запускают еженедельные арт-завтраки по воскресеньям. Уже 10 июля гости создадут «фудиллюстрацию» – нарисуют свои завтраки, которые после реновации ресторана стали особенностью нового меню. 17 июля можно нарисовать десерт из меню при помощи «кофейной живописи», а 24 июля попробовать свои навыки в «акриловой живописи» - написать картину на холсте в морской тематике.

Вход на мероприятия свободный по предварительной брони: 8 800 500 89 83