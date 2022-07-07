В Севастополе фирма заплатит 20 миллионов штрафа за взятку проректору вуза

Проректору вуза заплатили больше 3 миллионов рублей за "покровительство". Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Севастопольский суд постановил взыскать с ООО «ГлавСтрой» 20 миллионов штрафа за взятку проректору по экономическим вопросам СевГУ. Следствие установило, что в декабре 2019 года должностному лицу вуза руководство фирмы передало 3,1 миллиона рублей, сообщает прокуратра Севастополя.

- Денежные средства предназначались за общее покровительство и попустительство при реализации государственных контрактов по капитальному строительству и реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки университета, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении организации-подрядчика прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье о незаконном вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере.

По итогам рассмотрения дела фирме назначен штраф в размере 20 миллионов рублей с конфискацией 3,1 миллиона. Сообщается, что постановление суда еще не вступило в законную силу.

При этом ранее суд вынес приговор и проректору вуза. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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