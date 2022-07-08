Появилось восхитительное видео рассвета на Ай-Петри 8 июля 2022

Рассвет в Крыму. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров особенно хорош ранним утром, когда просыпается солнышко.

Прекрасные виды открываются тем счастливчикам, которые встречают новый день на плато Ай-Петри, откуда как на ладони видна Большая Ялта и Черное море, которое ластится у ее ног.

- 8 июля. Плато Ай-Петри, - так автор назвал подборку видео и фото, которую на радость своим подписчикам разместил на своей страничке в соцсети.

Утро на ЮБК. Фото: Андрей Бачурин/VK

Царственное светило величаво восходит на небосвод, окрашивая в золото и пурпур и Черное море, и горы, и леса.

Тучки же видимо замышляют освежить ЮБК летним дождиком.

- В ближайшие сутки на Крым распространит свое влияние область пониженного атмосферного давления. Сохранится жаркая погода, но в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди, - подтверждают эту гипотезу синоптики Крымского гидрометеоцентра.

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