В Симферополе облили кислотой припаркованный на улице автомобиль

Неизвестный облил легковушку кислотой. Фото: Михаил Иванов/Крым Севастополь ДТП/VK

В столице Крыма произошел неприятный инцидент – припаркованный на улице легковой автомобиль стал жертвой вандализма.

- Ночью на улице Героев Сталинграда неизвестный облил мою машину кислотой. Помогите, пожалуйста, найти человека, который это сделал. Может кто-нибудь видел или слышал?! – этот пост в соцсети сопровождает фото пострадавшего авто.

Пользователей соцсети взволновала новость, свои мнения они высказали в комментариях: «Может на чье-то то место встал?»; «В общественном месте, вроде как, нет «чьих-то» мест»; «Вспоминайте с кем на дороге недавно поцапались: может не уступили дорогу или еще что-то»; «Кислота уже в металле, даже если покрасить-все равно бугры пойдут»; «Шерше ля фам».

Кстати, такие случаи не единичны. Год тому назад белоснежный Porsche Panamera, стоимостью в 12 миллионов, облили краской из-за каких-то сложных любовных отношений.

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