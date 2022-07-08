В Алуште осудили домработницу за кражу пяти миллионов рублей

Украв деньги из сейфа, женщина поспешила скрыться. Фото: pexels.com

Суд в Алуште вынес приговор домработнице, которая обокрала своего работодателя на пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошел летом 2015 года. Крымчанка утроилась домработницей в один из домов Алушты по устной договоренности.

- Женщина, воспользовавшись отсутствием собственников в доме, похитила ювелирные украшения, а также денежные средства, находящиеся в сейфе, на общую сумму более пяти миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Суд приговорил ее к пяти годам исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Севастополе фирма заплатит 20 миллионов штрафа за взятку проректору вуза. Самого проректора ранее приговорили к 5 годам лишения свободы.

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