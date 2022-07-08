Шесть улиц Симферополя остались без воды до вечера 8 июля

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Несколько улиц Симферополя остались без воды до вечера 8 июля. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- До 17.00 в связи с повреждение на сетях холодного водоснабжение по улице Обская, 3 ограничено водоснабжение на улицах Обская, Семафорная, Депутатская, Контейнерная, Сигнальная, Сиреневая, - говорится в сообщении.

Уточняется, что воды может не быть и на прилегающих улицах и переулках.

Ранее сообщилось, что в Симферополе 8 июля частично отключат свет на 13 улицах и 1 переулке. В Крыму энергетики ведут ремонт электросетей. Ограничения придется потерпеть до 17.00.

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