В Крым вернутся дожди: 8-10 июля на полуострове ожидаются небольшие осадки

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В Симферополе 8, 9 и 10 июля ожидаются кратковременные дожди, сообщили в Крымском гидрометцентре.

Так, 8 июля в крымской столице пройдет небольшой дождь, возможна гроза, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Днем температура воздуха будет достигать 30-32 градусов, ночью опустится до 16-18 градусов.

9 июля ночью осадков не предвидится, а днем пройдут кратковременные дожди, также ожидаются грозы. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура немного опустится, столбики термометров днем будут показывать 28-30 градусов.

10 июля небо в Симферополе будет затянуто тучами. Также ожидаются кратковременные дожди, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов.

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