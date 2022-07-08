В доме Симферополя после обрушения балкона проведут косметический ремонт

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Крымская прокуратура завершила проверку после обрушения балкона в одном из симферопольских домов, где обрушился балкон. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, руководителю управляющей организации было вынесено представление.

- С целью устранения нарушений закона управляющей организацией осуществлен вывоз строительного мусора, составлена предварительная смета на выполнение работ по устройству монолитного перекрытия, составлены акты обследования подвального помещения и лестничных маршей, по результатам которого установлено, что лестничные марши требуют косметического ремонта, а подвальное помещение санитарной уборки, - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 1 июня этого года. На втором этаже находилась пожилая женщина, а этажом ниже принимал посетителей магазин посуды. Сначала был слышен резкий хруст, а потом огромный кусок бетона рухнул прямо вниз. После случившегося магазин пришлось срочно закрывать, а посетителей выводить из помещения. К счастью, никто не пострадал.

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