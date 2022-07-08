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Экономика8 июля 2022 10:41

Дорожный ремонт на Караимской в Симферополе не завершат до конца года

Перекрытие улицы может негативно отразиться на движении транспорта в городе
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Ремонт улицы Караимской в Симферополе не закончат до конца года

Ремонт улицы Караимской в Симферополе не закончат до конца года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ремонт дорожного покрытия улицы Караимской в Симферополе не завершат до конца текущего года, сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев в ходе онлайн пресс-конференции.

По его словам, перекрытие улицы может негативно отразиться на движении транспорта в городе. Однако он отметил, что был проработан альтернативный маршрут движения как для частного транспорта, так и общественного.

- Ремонт будет проходить этапами - всю дорогу сразу закрывать не будут. К началу учебного года ремонт Караимской не закончится, но, думаю, до нового года мы завершим какую-то часть работ, - пояснил Афанасьев.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ремонт улицы Караимкой будет вестись круглосуточно.

Напомним, в настоящее время в Симферополе проверяют состояние всех мостов через реку Салгир после обрушения мостового сооружения на улице Толстого в результате ливней.

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