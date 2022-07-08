В Крыму за последние полгода узами брака себя связали 4 418 пар

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За минувшие полгода в Крыму отделами ЗАГС было выдано 12 388 свидетельств о браке и рождении. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста республики.

- Родителям новорожденных вручили 7 970 свидетельств, новобрачным - 4 418. При этом чаще всего рождения регистрировали в марте - 1514, в июне - 1405 и в феврале - 1312. Браки регистрировали наиболее часто также в июне - 1054, в апреле - 860 и в марте - 658, - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние шесть месяцев Симферополь, Евпатория, Керчь, Ялта, а также Симферопольский и Бахчисарайский районы вышли веред по количеству новорожденных и заключенных браков. Ожидается, что в этот свадебный сезон узами брака себя свяжут больше влюбленных, чем в прошлом году.

Напомним, что 8 июля в Крыму традиционно отмечают День семьи, любви и верности. «Комсомолка» собрала информацию обо всех праздничных мероприятиях на этот день здесь.

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