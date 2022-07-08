В Госдуме предложили доставлять туристов в Крым из Краснодарского края по Черному морю

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Заместитель председатель Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач предложила доставлять туристов в Крым из Краснодарского края по Черному морю. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия Сегодня».

- Мы забыли, что у нас есть еще и водное сообщение. Можно организовать такое сообщение между городами Крыма, из Сочи, Новороссийска, и за три-четыре часа доставлять туристов с материка в Крым, - сообщила Лобач.

По ее словам, в настоящее время крымские отели и санатории заполнены всего на 30-40%. Ввиду этого, по ее мнению, есть резон обращаться в правительство за теми или иными мерами поддержки для туриндустрии полуострова.

Напомним, «Аэрофлот» планирует возобновить полеты в Крым с 1 сентября. В авиакомпании запланировали на эту дату как минимум пять вылетов в Симферополь. Напомним также, что в последний раз ограничения на полеты в Крым продлили до 12 июля.

Также ранее КП-Крым писала, что эксперт назвал «идеальный», «экстремальный» и два «нормальных» способа попасть в Крым. Выбор зависит от региона проживания и наличия личного автотранспорта.

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