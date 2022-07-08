Двоих крымчан осудили на 13 лет колонии за участие в запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

Двоих крымчан осудили на 13 лет колонии за участие в террористической организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вынесен приговор двум жителям Крыма за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Подсудимые осуществляли пропагандистскую работу среди местного населения, направленную на увеличение числа последователей указанной террористической организации, а также вели скрытную антиконституционную деятельность, - говорится в сообщении.

20 января 2017 года в мечети мужчины приняли участие в агитационно-пропагандистском занятии по доведению политической обстановки в Сирии. В ходе обысков у них изъяли экстремистскую литературу и электронные носители, содержащие материалы террористической организации.

Суд приговорил каждого к 13 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет 6 месяцев в тюрьме.

Напомним, ранее суд приговорил мужчину к 20 годам заключения за подготовку теракта в Крыму. Его обвинили по восьми статьям, среди которых также попытка уехать воевать в Сирию.

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