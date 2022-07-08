В Севастополе пьяный дебошир бегал по крыше многоэтажки и угрожал полиции

Мужчина забрался на крышу и забаррикадировал вход на чердак. Фото: скрин из видео Жесть Крым/VK

Жителей многоэтажки в Севастополе не на шутку напугал мужчина, который забрался на крышу и забаррикадировал выход на чердак. Жильцам пришлось вызвать полицию.

Правоохранителям мужчина не обрадовался и стал отмахиваться от них металлическим прутом и вести себя угрожающе, сообщили в полиции Севастополя.

- В результате профессиональных и слаженных действий сотрудников полиции и психолога МЧС, агрессивного дебошира оперативно обезоружили и задержали. Им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, - сообщили в пресс-службе управления МВД по Севастополю.

Задержанного мужчину отправили в больницу. А по факту происшествия полиция начала проверку.

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