Мужчина в женском купальнике и красных трусиках пришел загорать на пляж в Крыму

На фото мужчина вальяжно загорает на берегу Черного моря. Фото: Соцсети

На днях местные соцсети взорвал пост с отдыхающим в женском купальнике. Шокирующие фотографии быстро разлетелись по Сети, чем не на шутку взбудоражили пользователей.

На фото мужчина вальяжно загорает на берегу Черного моря в женском купальнике красно-синего цвета. Вокруг него лежат полотенца и подстилки других отдыхающих, но присутствие посторонних его даже не смущает. Вместе с ним у моря отдыхала девушка, с которой, по словам очевидцев, он мило беседовал и даже обнимался. В комментариях под постом пользователи разделились на два лагеря. Кто-то защищал мужчину, аргументируя это его личным выбором, а кто-то сильно возмущался таким поведением молодого человека:

- Фу, и это современный мужчина! Он бы еще стринги красного цвета надел.

- И такое нравится девушкам? Остановите планету, я сойду.