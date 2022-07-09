Погода на 9 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: нагрянули дожди и грозы

На полуостров вернулись дожди и грозы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и восточных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- Из-за прохождения фронтальных разделов ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 м/с, град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем западный ветер до 10 м/с., тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +22…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +24…+26 °, южный ветер 3-6 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +22 …+27°, юго-западный ветер 1-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +22…+25°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +20…+28°, скорость северо-восточного ветра 2-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +21 …+29°, скорость восточного ветра 5-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+25°.

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