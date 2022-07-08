Фото: Диляра Халилова

9 июля в крымском селе Морское пройдет ежегодный фестиваль афганской песни «Время выбрало нас», а также слет ветеранов боевых действий. Зрителей ждут исторические реконструкции боев в Афганистане, концертные программы, а также соревнования по военно-прикладным видам спорта.

Фото: Диляра Халилова

- В этот раз мы участвуем примерно, как и в прошлом году: ставим свой лагерь (в том числе выставку оружия), накрываем коврами пол в палатке и ставим достархан, общаемся с гостями, купаемся в море и отдыхаем, - сообщили организаторы фестиваля.

Фото: Диляра Халилова

8 июля в рамках фестиваля состоялся мотопробег, в ходе которого участники фестиваля возложили цветы к памятнику войнам, погибшим в Афганистане.