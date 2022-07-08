Стали известны подробности судебного слушания по делу военкома Крыма Юрия Лымаря

Фото: пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда

Крымский гарнизонный военный суд рассмотрел постановление следователя по особо важным делам военного следственного отдела СК РФ об избрании меры пресечения военному комиссару Крыма Юрию Лымарю. Как отметили в пресс-службе суда, полковник подозревается злоупотреблении должностными полномочиями и их превышением, а также в получении взятки.

- По данным следствия, подозреваемый из корыстных побуждений покровительствовал своим подчиненным в незаконной деятельности по освобождению граждан от призыва на военную службу, - отметили в пресс-службе крымского гарнизонного суда.

Суд отправил Юрия Лымаря под домашний арест на два месяца - до 5 сентября.

Напомним, как «Комсомолка» сообщала ранее, 7 июля, в рабочем кабинете полковника прошли обыски.

Расследованием дел занимается УФСБ по Южному военному округу совместно с военно-следственным отделом ВСУ СК по Черноморскому флоту.