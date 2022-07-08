В Керчи отметят Курбан-Байрам и День рыбака 10 июля

Фото: пресс-служба администрации Керчи
В Керчи 10 июля с размахом отметят Курбан-Байрам и День рыбака. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в этот день запланировано проведение нескольких праздничных мероприятий.
Жители и гости города, любящие спорт, смогут поучаствовать в утренней зарядке, пробежке и различных состязаниях, а тем, кто любит себя любым, предлагают посетить гастрономический фестиваль.
Праздник будет проходить с музыкой - для гостей выступит Духовой оркестр войск Национальной гвардии РФ, праздничный концерт представит ВИА «Волга-Волга».
Не менее важным событием 10 июля станет торжество одного из главных мусульманских праздников.
- В торговых рядах будут представлены национальные сувениры и блюда национальной кухни. С праздничной программой выступят артисты Крымской государственной филармонии, - отметили в пресс-службе мэрии Керчи.
По окончанию праздничных мероприятий крымчан ждет фейерверк.