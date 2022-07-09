В Крыму нашли в море 13 нефтяных пятен

Загрязнение зафиксировали в водах Керченского пролива. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский гидрометеоцетр обнародовал итоги мониторинга загрязнения морских вод за июнь этого года. .

- В районе Керченского пролива наблюдалось 13 случая превышения ПДК (предельно допустимая концентрация, - от ред.) по нефтепродуктам, - такое сообщение появилось на сайте ФГБУ «Крымское УГМС».

На Южном берегу Крыма ситуация намного позитивнее и лучше – в районе Ялтинского залива никаких превышений ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано.

В учреждении пояснили, что за чистотой морских вод Крымского побережья они ведут наблюдение на пяти станциях, из которых четыре расположены в Керченском проливе, и одна в Ялтинском заливе. Всего специалисты проверяют воду по 15 показателям.

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