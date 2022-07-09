В Крыму сотрудники Следкома навестили детей из Донбасса, отдыхающих в Евпатории

Сотрудники СК России проведали детей, отдыхающих в «Лучистом». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Сотрудники СК России всячески поддерживают взрослых и детей, прибывши[ c территорий Донбасса и Украины - начиная от правовых консультаций и заканчивая организацией культурных и познавательных мероприятий для детей.

- Сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю навестили детей, прибывших из школы-интерната Донецка в лагерь «Лучистый» в Евпатории, - сообщила пресс-служба управления.

Воспитатели школы-интерната рассказали офицерам о том, что им вместе с детьми пришлось испытать, живя на территории Донбасса. Стало известно, как проходила эвакуация. Было отмечено, что несовершеннолетние очень обрадовались, узнав, что поедут отдыхать в Крым.

- Дети поблагодарили за предоставленную возможность побывать в Крыму, искупаться в Черном море и познакомиться ребятами из других регионов, отдыхающих в лагере «Лучистый», - отметили в управлении, подчеркнув, что на постоянной основе проводятся личные приемы беженцев руководителями территориальных подразделений и оказывается помощь вынужденным переселенцам.

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